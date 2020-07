Cambia l'ordine d'arrivo del GP d'Ungheria dopo una penalità infiltta alle Haas. Sia la monoposto di Kevin Magnussen che quella di Romain Grosjean - rispettivamente nona (a punti) e quindicesima al traguardo - sono state penalizzate di 10'' per violazione dell'articolo 27.1 del regolamento sportivo. I commissari hanno verificato e sanzionato indicazioni impartite via radio dal team nel giro di formazione: a seguito del rientro in pit-lane prima del via, per sostituire le gomme intermedie con slick, la Federazione he deciso di sanzionare il team motorizzato Ferrari per "aiuti non ammessi" nella ricognizione. Magnussen scende da nono al decimo posto, alle spalle di Sainz. Di seguito il documento FIA relativo a Magnussen, ma la Federazione ne ha pubbloicato un altro analogo per il compagno di squadra.