Tre gare in archivio e un Mondiale di Formula 1 che, dopo la gara dell'Hungaroring, sembra avere già una sua precisa fisionomia. Mercedes la squadra da battere, la Red Bull in crescita ma con un profilo che ancora non è del tutto chiaro, la sorpresa (sotto indagine FIA) Racing Point e una Ferrari che fatica parecchio. E' quanto spigano le classifiche del campionato 2020, dove spunta anche un Norris che con la sua McLaren continua ad essere una delle più belle realtà della nuova F1.