Bella iniziativa del pilota britannico della McLaren che. dopo un concorso, ha scelto il design per il casco che indosserà nel fine settimana in Gran Bretagna: è quello inventato da Eva, una bambina di sei anni.

Un nuovo casco molto speciale per Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren lo indosserà nel weekend del "suo" GP di Silverstone ed è il frutto di un'iniziativa molto speciale. Il casco, come spiega lo stesso Norris su Instagram, è stato disegnato da una bambina di di 6 anni di nome Eva: "Ecco il design del mio casco per questo fine settimana! - si legge nel post - GRAZIE EVA! Eva ha 6 anni e lo ha creato per il mio concorso di design e mi ha ricordato tanto quando ero un bimbo e scarabocchiavo inventando cose curiose. E' semplicemente originale. Grazie per aver dedicato del tempo a progettarlo, Eva. lo indosserò per tutto il fine settimana e grazie a tutti gli altri che hanno inviato anche il loro disegno. Speriamo di poter fare presto altre cose come questa".