La "cantera" della Rossa in Formula 2. Robert Shwartzman e Mick Schumacher i talentini di una Ferrari Driver Academy che stanno ottenendo ottimi risultati in questo avvio di stagione. In questo fine settimana, oltre alla F1, anche F2 e F3 corrino a Silverstone: diretta su Sky Sport F1 (canale 207)



