Charles Leclerc soddisfatto dopo il quarto tempo ottenuto nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna: "Non mi aspettavo di finire così davanti con le gomme medie, è una buona notizia anche per la gara. Non era facile mettere carico in questo weekend, meglio partire davanti ed essere veloci in rettilineo". Il GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Leclerc: "Non mi aspettavo di finire davanti con le medie"

"C'è grande soddisfazione per questo quarto posto, anche se siamo consapevoli che la gara è domani e i punti si fanno domani. Sinceramente non mi aspettavo di chiudere al quarto posto con le medie - ha detto Leclerc a 'Sky Sport' -. Nel Q2 avevamo fatto un gran giro con le medie e questo ci potrà aiutare a tenere queste gomme in gara più degli altri e ci sarà grande aiuto". La Ferrari per il GP britannico ha scelto un assetto molto aggressivo, che la rende molto veloce in rettilineo: "E' un assetto buono più per la qualifica che per gara, ma mettere più carico in questo weekend non era facile, non avremmo finito le qualifiche così davanti. Meglio partire davanti e avere velocità per tenere dietro gli altri in rettilineo. Stroll? Non l'ho visto in pit lane".