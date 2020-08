Lewis Hamilton ha vinto a Silverstone la gara più folle della sua carriera, tagliando il traguardo su tre ruote dopo una foratura a poche curve dal traguardo. Il britannico, però, non è il primo pilota a realizzare una simile impresa in Formula 1: nel 1967 vi riuscì un altro campione come Jim Clark

Mancano poche curve al traguardo del GP di Silverstone, con Lewis Hamilton che si sta pregustando il settimo sigillo nel GP di casa, il terzo consecutivo in questo Mondiale. Il campione del mondo ha appena visto dagli specchietti il compagno Bottas forare a causa di una delaminazione dello pneumatico anteriore sinistro. Le vibrazioni sulla sua Mercedes cominciano a farsi sempre più insistente, fino all'esplosione della gomma, la stessa del finlandese. Lewis ha un vantaggio notevole su Verstappen, che si è appena fermato ai box per un cambio gomme, ma deve finire il GP su tre ruote. "Mi si è fermato il cuore", dirà il sei volte iridato a fine gara: Hamilton taglia il traguardo con appena 5'' su Max, in quella che sicuramente è stata la vittoria più pazza tra le 87 della sua carriera. Il britannico, però, non è il primo a chiudere un GP in modo così eroico.