Un secondo posto amaro per Max Verstappen: secondo dopo la foratura di Bottas, l'olandese è stato richiamato ai box dalla Red Bull per cambiare le gomme nell'ultimo giro (a caccia del giro veloce o per precauzione). Max è arrivato al traguardo ad appena 5'' da Hamilton, con il pit stop che gli ha pregiudicato la vittoria