La buona prestazione di Leclerc nelle qualifiche di Silverstone in un momento difficile della Ferrari. Quanto basta a Helmut Marko, consigliere Red Bull, per manifestare dubbi sulla prestazione del monegasco, come riportato dal sito tedesco Auto Bild: "Non capisco dove abbia trovato quella velocità". Il GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE - LA GRIGLIA DI PARTENZA - GUIDA TV