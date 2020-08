Renault, altra protesta contro la Racing Point

La Renault ha presentato un terzo reclamo ufficiale alla FIA contro le Racing Point, accusate di aver 'copiato' la Mercedes 2019. La casa francese aveva già inoltrato una protesta ufficiale alla Federazione al termine del GP di Stiria della scorsa settimana e del GP d'Ungheria del 19 luglio. L'unica RB20 in pista, quella di Lance Stroll, ha chiuso la gara in nona posizione, mentre Nico Hulkenberg non è nemmeno partito a causa di un guaio alla sua Power Unit. Le Renault hanno invece tagliato il traguardo in 4^ piazza con Daniel Ricciardo e in 6^ con Esteban Ocon. In questo modo sono dunque tre le gare sub iudice, in attesa della sentenza della FIA, con il collegio dei commissari che si riunirà mercoledì per discutere della questione.