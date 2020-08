E' il giorno della gara di Silverstone, la prima delle due consecutive in programma sul circuito inglese. Il via alle 15.10 e la Mercedes è ancora la squadra da battare: Hamilton ha centrato sabato la pole numero 91 della sua carriera, Bottas con lui in prima fila. La Ferrari ci prova con il quarto tempo di Leclerc. Il GP della Gran Bretagna è in diretta oggi dalle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) LA GRIGLIA DI PARTENZA

Hamilton dominatore (anche) a casa sua. Dopo la pole di ieri, e la prima fila tutta Mercedes, sembra scontato l'esito del Gran Premio di Silverstone che scatta alle 15.10 di oggi (diretta Sky Sport F1 e Sky Sport Uno). Eppure ci sono tanti altri motivi per non perdere una della gare più attese su uno dei circuiti più amati. Innanzitutto la Ferrari, che dopo un avvio complicato di stagione a Silverstone parte con il quarto tempo di Lelcerc: un "segnale rosso" che potrebbe sancire una reazione che i tifosi attendono da giorni. Poi la Red Bull, con la "zanzarina" Verstappen che vuole dare fastidio alla "Frecce Nere", e la Racing Point che schiera Hulkenberg in questo weekend (e nel prossimo), convocato in extremis per la positività al Covid-19 di Perez.

Il programma di oggi su Sky Sport F1 Quarta tappa del Mondiale 2020 di F1 che scatta oggi, dunque. Il Gran Premio di Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) alle 15.10. Qui il programma della giornata: Ore 9.40: gara 2 F3

Ore 11.05: sprint race F2

Ore 12.20: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live gara

Ore 15.10: gara

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy

La gara LIVE su Skysport.it Seguiremo comme sempre il GP di Formula 1 in tempo reale anche su Skysport.it. Attraverso il Live Blog vi racconteremo Silverstone giro dopo giro: cronaca, indiscrezioni, foto, video e approfondimenti per un'altra grande domenica con i motori su Sky.