Il CEO del Cavallino, Louis Camilleri, conferma la fiducia al team impegnato nel Mondiale di Formula 1: "E' una stagione difficile, i nostri concorrenti sono molto forti. La squadra sta lavorando giorno e notte, abbiamo dei talenti forti e ho fiducia in loro. Ci vorrà del tempo, ma l'ambizione di Ferrari in Formula 1 resta intatta"

Camilleri: "La Ferrari resta più forte che mai"

Louis Camilleri si è poi addentrato sulle vicende economiche della casa di Maranello: "La Ferrari resta più forte che mai - ha detto il Ceo del Cavallino -. La pandemia è stata una sfida enorme da superare. Una tempistica doppiamente spiacevole in quanto ci ha inghiottito in un momento critico, la delicata fase di industrializzazione dei nuovi modelli presentati l'anno scorso. Avevamo già anticipato a maggio che i risultati del secondo trimestre erano deboli in tutti gli indicatori chiave, ma in linea con le nostre aspettative. Questi risultati riflettono i tempi molto difficili che abbiamo vissuto. Desidero, tuttavia, sottolineare la resilienza, l'impegno e la determinazione che sono stati messi in evidenza da tutti i miei colleghi qui a Maranello e nei nostri mercati. Il nostro portafoglio ordini è molto solido, il 2021 sarà un anno forte".