In via eccezionale, a causa di problemi di logistica dovuti al trasferimento da Portimao (Portogallo), il weekend di Imola sarà accorciato di un giorno, con un'unica sessione di prove libere previste per sabato mattina della durata di 90'. La gara, in programma il 1° novembre, prenderà il via alle 13.10

Sarà un weekend particolare quello che affronteranno i piloti di Formula 1 a Imola, con il GP in programma il 1° novembre. A causa di questioni logistiche dovute allo spostamento da Portimao (circa 2500 km), in Portogallo, dove si corre la settimana prima, i team affronteranno un'unica sessione di prove libere, con il fine settimana che sarà spalmato su soli due giorni invece dei consueti tre. Il GP Emilia Romagna dunque vedrà la sessione di libere al sabato mattina, che sarà della durata di un'ora e mezza. Al pomeriggio poi si disputeranno le qualifiche, con la gara in programma alle 13.10. Imola, che non ospitava una gara di F1 dal 2006, è stata aggiunta al calendario dalla FIA insieme ad altre tappe, tra cui il Mugello: con Monza, saranno tre i Gran Premi in programma in Italia.