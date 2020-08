Pirelli e Alpha Tauri hanno concluso l'indagine e individuato le cause dell'incidente del pilota russo al giro 12 del GP di Silverstone. Un problema meccanico ha provocato il surriscaldamento del cerchio posteriore con conseguente perdita d'aria. In questo fine settimana si corre per il GP dei 70 anni della F1: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

