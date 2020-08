Bottas “spoilera” il futuro di Hamilton. VIDEO

Un errore o una "spoilerata" involontaria del pilota finlandese? Nel giorno dell'annuncio del suo rinnovo con Mercedes per il 2021, Bottas dà sui social indicazioni anche sul futuro di Hamilton: "Felice di correre con il team e con Lewis per il quinto anno di fila". La firma del britannico, che appare imminente, però ancora non c'è. In questo fine settimana si corre a Silverstone per il GP dei 70 anni della F1: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

RINNOVO DI BOTTAS - WOLFF - GUIDA TV