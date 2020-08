Grande reattività da parte degli organizzatori del secondo round di Silverstone, che in pochi giorni hanno allungato il cordolo alla Curva 14: dai dati era risultato che molte monoposto raccoglievano dello sporco. L'ennesima prova di grande efficienza e attenzione per la sicurezza in pista. Il GP dei 70 anni della F1 in diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

