Lewis Hamilton commenta così la prima giornata di libere a Silverstone, dominata ancora una volta dalla Mercedes: "Abbiamo margini di miglioramento, soprattutto con le soft. Non abbiamo portato aggiornamenti, ma cambiato qualche dettaglio sulla vettura". Il GP dei 70 anni della F1 in diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

E' stato un venerdì dominato dalle Mercedes a Silverstone nella prima giornata di libere del GP del 70° anniversario della F1. A Valtteri Bottas ha infatti risposto nel pomeriggio Lewis Hamilton, che ha girato in 1'25''606, staccando proprio il suo compagno di squadra. Il britannico, reduce da tre vittorie consecutive e sempre più leader del Mondiale, ha detto: "In generale è stata una buona giornata - ha spiegato -. Abbiamo capito a fondo la macchina, le analisi hanno dato ottimi responsi. Inoltre possiamo migliorare con le soft e questo è molto positivo. E' vero, non abbiamo portato aggiornamenti, ma abbiamo cambiato dei dettagli nell’assetto e abbiamo ancora margini di miglioramento. Le mescole? Non cambiano i rendimenti delle vetture: la soft a fine giro fa fatica".