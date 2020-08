Le previsioni meteo per il secondo weekend consecutivo di gara a Silverstone. Cielo parzialmente nuvoloso, ma c'è il rischio di precipitazioni? Il meteo e tutte le temperature. Il GP dei 70 anni della F1 in diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Secondo weekend consecutivo a Silverstone, si accendono i motori per il GP del 70° anniversario della Formula 1. Che meteo dobbiamo attenderci dalle libere alla gara di domenica 9 agosto? Come la scorsa settimana, anche per questa è atteso cielo sereno con nuvole sparse.



Venerdì 7 agosto - Giornata di prove libere in prevalenza soleggiata e un 10% possibilità di precipitazioni; temperature tra i 16°C e i 31°C.



Sabato 8 agosto - Altra giornata per lo più soleggiata, 10% possibilità di precipitazioni. Per le fasi della pole, temperature tra gli 14°C e i 29°C..



Domenica 9 agosto – Giorno della gara parzialmente nuvoloso. Resta il 10% di possibilità di precipitazioni. Le temperature si assesteranno tra i 13°C e i 24°C.