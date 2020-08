Divertente siparietto social con protagonisti i coniugi Wolff: Toto viene 'beccato' dalle telecamere sul monopattino elettrico insieme alla storica assistente. La moglie Susie poco dopo twitta: "Quando ho chiesto a Toto di abbracciare la mobilità elettrica, non intendevo proprio questo...". Il GP dei 70 anni della F1 in diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Ride la Mercedes, in pista e fuori. Il team tedesco è anche protagonista di un divertente siparietto social al termine della prima giornata di libere, dominata da Hamilton e Bottas. Toto Wolff, Team Principal della scuderia tedesca, viene 'pizzicato' dalle telecamere mentre sfreccia sull'asfalto con un monopattino elettrico guidato dalla sua storica assistente. La foto viene ripresa dall'account Twitter della Mercedes, a cui pochi minuti dopo risponde Susie Wolff, moglie e Team Principal della Williams: "Quando ho chiesto a Toto di abbracciare la mobilità elettrica, non era questo quello che intendevo...". Humor britannico per chiudere con il sorriso un venerdì da incorniciare per le vecchie Frecce d'Argento.