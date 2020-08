Appuntamento da non perdere sul canale 207 alle 20.30 di questa sera: c'è lo speciale "Lando Land" dedicato a una delle stelle nascenti della Formula 1. Qui un estratto dell'intervista a Lando Norris, che parla dei suoi idoli Valentino Rossi e Lewis Hamilton. Il Mondiale è a Silverstone per il GP del 70° annivesrario della F1: tutto in diretta su Sky GP 70 ANNI F1: DIRETTA DELLE LIBERE



"Valentino Rossi un idolo, Lewis Hamilton un esempio da seguire", così Lando Norris nell'anticipazione dello speciale "Lando Land" in onda questa sera su Sky Sport F1 (canale 207) alle 20.30. "Anche Hamilton è un idolo- ha detto nell'intervista realizzata da Mara Sangiorgio - a lui mi sono ispirato per tanti motivi, per quello che fa dentro e fuori dalla pista come leader. Le sue grandissime qualità di pilota e la sua etica del lavoro sono un esempio di cosa si può ottenere con il lavoro. Ma certo non ho l’ambizione di vincere quello che ha vinto lui, ne sono consapevole. E poi non sempre è possibile avere la macchina che nelle ultime stagioni ha avuto lui a disposizione, non tutti i piloti hanno questo privilegio. Lo rispetto e cerco d'imparare da lui. Ho imparato anche da altri, certo, ma lui è uno dei migliori di sempre”.

Gli appuntamenti con "Lando Land" su Sky Sport F1

Norris, nuova stella del Motorsport si racconta nello speciale che come detto, verrà trasmesso su Sky Sport F1 (canale 207) alle 20.30 di questa sera e in replica alle 23.15. La programmazione di Sky prevede anche diversi appuntamenti (clicca qui), lo speciale è dispondibile sul catalogo On Demand.