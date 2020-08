Formula 2, pole per Ilott. 5° Ghiotto

Callum Ilott ha conquistato la pole position nel secondo round a Silverstone di Formula 2. In prima fila anche Lundgaard, terza piazza per Aitken. Quinto l'italiano Luc Ghiotto, ottavo Mick Schumacher. Il GP dei 70 anni della F1 in diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

