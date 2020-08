Sebastian Vettel è stato eliminato al Q2 delle qualifiche del GP del 70° anniversario della Formula 1. Il tedesco della Ferrari ha infatti chiuso al 12° posto, nonostante la gomma rossa montata per entrare in Top-10. Seb scatterà dall'11^ piazzola della griglia a causa della penalità a Sebastian Ocon. "Ci ho provato", ha detto nel team radio Seb rientrando al box. Per il quattro volte campione del mondo un'altra giornata nera, dopo quella di venerdì in cui aveva visto il motore della SF1000 lasciarlo a piedi al termine della seconda sessione di libere. Per Seb si tratta della seconda eliminazione in Q2 dopo quella in Austria: il tedesco resta fuori dalla top-10 in griglia due volte in una stagione per la prima volta dal 2014, quando però era incorso in penalità. Questa è la peggior posizione di partenza del tedesco a Silversone della sua carriera: eguaglia l'11° posto del 2016.