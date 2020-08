Il pilota tedesco nel giovedì di conferenza a Barcellona: "Non è certo la migliore stagione della mia carriera, ma non so se è la peggiore perché siamo all'inizio. Se vado via prima? Non credo, non è la domanda da fare a me. Con il team tutto chiarito". Il GP del Montmeló in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) IL GP DI SPAGNA SU SKY: LA GUIDA TV

"Non so se il carico aerodinamico fosse basso nelle gare precedenti e nella prima settimana. In questo weekend siamo su una pista diversa con un carico differente. Non so se a Barcellona sarà difficile come a Silverstone, qui c’è bisogno di un po’ di tutto rispetto agli altri circuiti, vedremo. Fa molto caldo e questo potrebbe avere un ruolo importante, ma credo che sarà difficile per noi. Dovremo mettere assieme molte cose". Sebastian Vettel esordisce così nella conferenza stampa del GP di Spagna, dove gran parte della chiacchierata con la stampa si è poi concentrata sul momento complicato che sta vivendo con la Ferrari e le voci di un suo possibile addio anticipato alla Rossa.

Via dalla Ferrari prima della fine della stagione? "Non lo so, non penso di andare via prima se le cose non miglioreranno - dice Vettel rispondendo a una domanda - So di poter fare meglio, ma quando le cose si tranquillizzeranno potrò pensare in modo più sereno tutto. Mi diverto ancora? Sì, ma meno se lotti nelle retrovie, le emozioni maggiori le ottieni se le cose migliorano".



"Ora il mare è agitato ma..." "Ora il mare non è calmo, anzi è agitato - ha spiegato Vettel - Ma non direi che mi sento frustrato, ne che c'è tensione col team. A Silverstone potevamo avere una strategia diversa, ne abbiamo parlato col team e ora cerchiamo di estrarre tutto il potenziale della macchina".