Hamilton: "Sarà lotta dura con la Red Bull"

Dominio Mercedes nella prima giornata di prove libere a Barcellona, con Lewis Hamilton che prevede un testa a testa con la Red Bull: "Sarà lotta ravvicinata in gara, questo caldo è tremendo per noi che stiamo in macchina e anche per le gomme". Bottas: "Sembriamo forti su questa pista". Il GP della Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP SPAGNA, LA PRIMA GIORNATA DI LIBERE

La prima giornata del GP di Spagna ha regalato l'ennesimo monologo Mercedes, con Bottas e Hamilton che hanno dominato le due sessioni. Il sei volte campione del mondo è stato il più veloce nel pomeriggio, dove si sono toccate temperature sull'asfalto di 50° C: "Là fuori è dura, fa piuttosto caldo - ha detto Hamilton -. Non sono mai stato qui con questo clima. Di solito arriviamo qui a febbraio e poi ad inizio maggio. Il tempo è stupendo, ma è veramente un caldo 'killer' per stare in macchina e questo crea problemi anche alle gomme". Lewis prevede lotta ravvicinata con la Red Bull: "Nei long run mi sembra che siamo piuttosto vicini alle Red Bull, credo che sarà una battaglia ravvicinata tra di noi in gara - ha spiegato -. Le gomme non stanno bene con queste temperature, si scivola molto. Oggi non ho visto blistering, ma non l’avevo visto neanche venerdì scorso, quindi non posso sbilanciarmi troppo".