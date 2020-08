Verstappen: "Manca qualcosa rispetto a Mercedes"

Max Verstappen si conferma il primo degli 'umani' anche in Spagna. A Barcellona l'olandese della Red Bull arriva dopo la straordinaria vittoria di Silverstone 2 e con un secondo posto nel Mondiale che gli dà la possibilità di infastidire Lewis Hamilton. Max ha chiuso al 3° posto le FP2, con un distacco di oltre otto decimi dal campione del mondo: "Oggi la macchina è andata abbastanza bene – ha spiegato l’olandese a Sky Sport – anche se è difficile fare un confronto con le gare in Gran Bretagna perché qui fa molto più caldo. Sul giro secco ci manca qualcosa rispetto alla Mercedes , ma nel complesso la giornata è stata positiva. La macchina ha dato ottime sensazioni”.

Verstappen: "Avrei voluto mescole più soft"

Verstappen ha poi parlato del tipo di mescola proposto da Pirelli per il GP di Spagna: "Mi sarebbero piaciute mescole più soft – ha spiegato Max – ma la situazione è questa ed è facile da gestire. Mi sono sentito bene, vedremo se riusciremo a ripetere Silverstone. Non penso ci sia grande differenza in questo momento tra le mescole con cui partire in gara”.