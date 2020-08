Dopo la vittoria di Max Verstappen a Silverstone, la Formula 1 si trasferisce a Barcellona per il GP di Spagna: si parte giovedì 13 luglio alle 19:30 con la conferenza piloti, si chiude domenica 16 agosto con la gara in programma alle 15:10. Ecco la guida tv completa per seguire al meglio il weekend su Sky Sport F1 e su Sky Sport Uno GP SPAGNA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE

Sesta tappa del Mondiale 2020 di F1: da giovedì 13 agosto al via il Gran Premio di Spagna, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) fino a domenica 16 agosto, con la gara in programma alle 15.10. In pista nel fine settimana anche F2 e F3. Dalle prove libere alle gare, le telecronache di F1 saranno di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero, mentre al commento di F2 e F3 ci saranno Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. Tutto live dalle 17.45 di giovedì 13 agosto: apre il weekend di gara il Paddock Live Pit Walk con Federica Masolin, Davide Valsecchi, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero.

Come seguire la Formula 1 su Sky Per la stagione di Formula 1 del 2020, FOM ha annunciato fino a 18 GP (al momento, in attesa del calendario completo, con il GP d’Italia in diretta anche su TV8). Una successione impressionante di sfide da vivere su Sky Q e visibile anche su Sky Go, ma anche una selezione di gare sul digitale terrestre e su TV8 e tutti gli appuntamenti via fibra e in streaming su NOW TV, il servizio in streaming di Sky. Inoltre, Sky continuerà a garantire la migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i GP: con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.

Dal muretto box al simulatore Dallara: le novità su Sky Quest’anno le telecronache dei GP potranno contare su una nuova base high tech: si tratta della riproduzione di un avveniristico muretto box che avrà la funzione di "cabina di controllo", da dove Carlo Vanzini e Marc Gené racconteranno e spiegheranno i fatti. Il filo diretto con la pista sarà garantito dall’inviata Mara Sangiorgio. Uno studio super tecnologico, con la possibilità di sfruttare la realtà aumentata come strumento di semplificazione delle analisi tecniche, sarà la base dei pre e post GP e di tutti gli approfondimenti del weekend di gara. Inoltre, la presentazione dei Gran Premi diventerà ancora più coinvolgente: da quest’anno Sky Sport F1 utilizza uno degli strumenti tecnologici più all’avanguardia del mondo, il simulatore Dallara. Ogni settimana di GP Matteo Bobbi salirà a bordo del “ragno” con la possibilità di provare le F1 per gli appassionati, sviluppare e spiegare piste e setup. L’avanzatissimo sistema di completa simulazione delle piste permetterà di replicare il comportamento della monoposto con una precisione senza precedenti. Durante i GP Matteo Bobbi sarà sempre collegato con la pista dalla SkySportTechRoom per analizzare nel dettaglio i fatti della pista. Insomma, come per un Team di Formula 1, anche la squadra di Sky Sport avrà il suo tecnico speciale e ultra connesso.