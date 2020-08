Lewis Hamilton centra la 92^ pole della carriera, che coincide con la 100^ della Mercedes nell'era ibrida in Formula 1. Per le 'frecce nere' si tratta della settima pole consecutiva e della 68^ prima fila completa. Ecco tutti i record della casa tedesca. Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GRIGLIA DI PARTENZA