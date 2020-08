Leclerc: "Gara difficile, ma sono ottimista"

La Ferrari appare molto lenta nel primo settore, anche se Leclerc spiega: "Non abbiamo fatto scelte precise per migliorarci in certe zone della pista, abbiamo preso il setup migliore sul giro completo. E' così e dobbiamo capire guardando i dati". Leclerc ultimamente ci ha abituati a rimonte clamorose in gara, anche se domenica non sarà semplice: "Dico sempre che è difficile, ma sono ottimista - ha detto il monegasco -. Non sarà facile, anche perché dall'11^ posizione in poi i piloti partono con gomme più dure e questa dovrebbe essere la strategia ottimale, vedremo cosa potremo fare".