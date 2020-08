Sebastian Vettel piuttosto sconsolato ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione al Q2 nelle qualifiche del GP di Spagna: "Non avevo fiducia e feeling con la SF1000, appena ho cominciato a spingere sono emersi i soliti problemi. Gomme libere? Non è che sia un grande vantaggio. Sfortunati, ma anche troppo lenti". Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GRIGLIA DI PARTENZA

Sebastian Vettel è stato eliminato nel Q2 del GP di Spagna, dove partirà dall'undicesima posizione. Ancora un'eliminazione precoce per il quattro volte campione del mondo, sicuramente sfortunato (out per due millesimi) che non ha trovato feeling con la sua Ferrari nemmeno a Barcellona: "Fiducia giusta nella macchina? No. Credo che sia andata piuttosto male nel percorso verso le qualifiche - ha detto Vettel a Sky Sport -. Ho faticato a trovare un buon feeling. Le qualifiche sono andate un po’ meglio. Ho iniziato in modo più conservativo ma poi quando ho cominciato a spingere mi sono imbattuto nei soliti problemi. E’ stata sessione complicata con tempi ravvicinati. Sono stato un po’ sfortunato ad essere fuori, però vediamo se magari questo ci aiuterà domani".