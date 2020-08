Incredibile rimonta in Gara 1 a Barcellona: Matsushita, scattato 18°, va a vincere davanti a Shwartzman e Zhou. Ilott resta in testa al Mondiale, sesto Mick Schumacher. Ottavo Ghiotto, che domenica partirà dalla pole. Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

