A Barcellona è arrivato il primo successo di Hughes, che dedica la vittoria l all’amico Hubert, a circa un anno della sua tragica scomparsa. Secondo Lawson e terzo Sargeant. Nannini fa sua la pole per Gara-2. Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Jake Hughes vince in Gara-1 a Barcellona e conquista per la prima vittoria in Formula 3. Una gara perfetta del britannico del Team HWA, che si è lasciato alle spalle Lawson e Sargeant. Quarto Novalak, quinto Beckmann. A punti grazie alla settima posizione anche Pourchaire, che ha preceduto Peroni, ottavo. Nono Verschoor davanti a Nannini: per l'italiano primo punto in carriera nella serie. Il pilota forlivese avrà anche l’opportunità di scattare dalla pole position in Gara-1 (inversione di griglia).

La dedica all'amico

Hughes ha dedicato la sua vittoria all’amico Antoine Hubert, a circa un anno dalla tragica scomparsa nel GP del Belgio.