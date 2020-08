Mattia Binotto allontana l'ipotesi di una separazione anticipata tra la Ferrari e Vettel: "Indiscrezione sbagliata, Seb fa parte della famiglia e ha il sostegno della squadra. Non c'è motivo per pensare a questi cambiamenti in corso durante la stagione". Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)



GP SPAGNA DI F1: DIRETTA DELLE QUALIFICHE