Weekend 'british' a Miami: con Lando c'è Abbi

A Miami l’inno britannico è tornato sul podio di F1 dopo un anno e mezzo. Ma in realtà prima di Lando Norris lo avevo fatto suonare per ben due volte la sua connazionale Abbi Pulling, dominatrice del weekend della F1 Academy.

21 anni, inserita nel programma junior Alpine già dal 2022, Abbi Pulling sta trovando tutto quello che le era mancato nella prima stagione del campionato femminile: nel 2023 infatti, nonostante fosse tra le favorite, non era riuscita a centrare nemmeno un successo. Ora improvvisamente ha infilato una striscia di tre vittorie consecutive. E se la prima, a Jeddah, è stata casuale, frutto della penalità a Doriane Pin per l’incredibile ingenuità di non aver visto la bandiera a scacchi, le due successive a Miami sono state perentorie. La Pulling ha dominato le qualifiche e in entrambe le gare non c’è stata storia: nella prima ha rifilato oltre 5 secondi in 13 giri alla rivale Pin, nella seconda ha staccato nettamente Bianca Bustamante e si è presa anche il punto addizionale del giro veloce.

A festeggiarla anche al Team Principal dell’Alpine Bruno Famin che sta gestendo il periodo probabilmente più buio della storia di Renault/Alpine e ha in parte ritrovato il sorriso grazie a questa ragazza per poi conquistare, sarà un caso, il primo punto stagionale in F1 grazie a Esteban Ocon.

Ma se per il brand Alpine la stagione in F1 sarà una sofferenza, in F1 Academy lo scenario è opposto. Dopo il primo weekend del campionato in Arabia Saudita si poteva pensare a un monologo della Pin con la sua livrea Mercedes, ora invece la britannica ha ribaltato tutto: in campionato è in fuga con 34 punti di vantaggio sulla francese, le altre, a partire da Maya Weug della Ferrari Driver Academy terza, sono staccatissime. Si delinea quindi un duello Pulling-Pin con i rapporti di forza che possono cambiare da pista a pista.