Il team principal Mercedes non ha escluso un incontro con il pilota olandese per discutere la possibilità di sostituire Hamilton: "Abbiamo discusso alcune possibilità, al momento non posso dire nulla sul secondo pilota. Vogliamo prenderci il nostro tempo, vedere cosa decide di fare Max e monitorare gli altri piloti. Sainz è andato nuovamente forte a Miami, siamo in modalità osservazione. Se fossi in Verstappen non me ne andrei, ma è tutto nelle sue mani: è il più forte, deciderà lui cosa fare"

Toto Wolff non ha escluso un incontro con Max Verstappen per discutere la possibilità di sostituire Lewis Hamilton alla guida della Mercedes, come riportato da Sky Sports. Dopo il Gp di Miami il team principal ha negato che lunedì ci sarebbe stato un incontro con l'entourage del pilota olandese, ma non la possibilità di tenere altri colloqui in questo mese: "Ci sono sempre molti incontri. Non posso davvero dire nulla riguardo il secondo pilota Mercedes. Abbiamo discusso di alcune possibilità: voglio essere onesto con questi ragazzi e non far sembrare che stiamo giocando a scacchi con gli umani, perché non lo stiamo facendo".