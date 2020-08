Le classifiche del Mondiale dopo Barcellona

La vittoria numero 88 della carriera, consente a Lewis Hamilton di allungare ulteriormente nei confronti di Verstappen e Bottas. Leclerc mantiene la quarta piazza, nonostante le zero in casella a Barcellona. La Ferrari scivola in quinta posizione nel campionato costruttori. Il Mondiale torna domenica 30 a Spa con il GP del Belgio

LA CRONACA DEL GP DI SPAGNA