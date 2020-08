Vittoria numero 88 in carriera per Lewis Hamilton , la quarta di questo Mondiale e la quarta a Barcellona . Continua a inanellare record il britannico, che vola in classifica iridata e può così sorridere: "E' stata una grandissima giornata , incredibile e con sensazioni stupende - ha detto -. Sono ammirato da quello che riesce a fare questa macchina . E' stato sorprendente perché avevamo dei problemi con le gomme, la gestione oggi è stata molto buona. Siamo riusciti a comprendere bene quello che è successo lo scorso weekend e alla fine questo ci ha permesso di fare bene". Hamilton non ha montato nel finale la soft : "Sembrava possibile anche fare una sosta, ma alla fine la strategia che abbiamo utilizzato era giusta. Non c’era la necessità alla fine di montare una gomma soft. Ho chiesto al team di montare la media perché era la scelta più sicura".

Bottas: "Deluso, partenza sbagliata ha deciso la mia gara"

Bottas ha chiuso al terzo posto, pagando a caro prezzo una partenza che lo ha visto subito perdere posizoni: "La partenza è stata la chiave per me - ha detto -. Non è stata abbastanza buona, ho perso diverse posizioni e dovuto cercare di spingere tanto nel primo stint per recuperare. Questo però mi ha portato a faticare per via della durata delle gomme. In questa pista è difficile superare, è un rischio eccessivo. Alla fine sono rimasto dietro. Mi sono trovato preso in mezzo, hanno sfruttato la mia scia e mi hanno passato, è stata un po’ una delusione".