La Formula 1 si è presa un weekend di pausa dopo il primo mese e mezzo di campionato, compresso a causa dell'emergenza Covid. Charles Leclerc ha deciso di trascorrere questo sabato di fine agosto nella sua Montecarlo, a bordo della sua barca. Fino a qui niente di strano, se non fosse che l'imbarcazione del numero 16 della Ferrari si chiama Monza. Già, proprio come il GP che ha consegnato Charles alla leggenda, con la sua straordinaria vittoria conquistata 12 mesi fa nel tripudio dei tifosi del Cavallino. "Capitano Leclerc", ha scritto il monegasco nel suo post su Instagram, che ha ricevuto in poco tempo centinaia di migliaia di 'like'. La speranza per i tifosi della Ferrari è una sola: dopo l'inizio difficile di questo 2020 per la Rossa, da ultimo il ritiro di Leclerc in Spagna per un guaio elettrico, si attendono con ansia miglioramenti in vista di Spa (30 agosto) e Monza (6 settembre), con quest'ultima che aprirà il trittico di gare italiane che comprendono anche Mugello e Imola. Lo scorso anno, Charles portò a casa due vittorie storiche, le prime della carriera in F1, proprio nel templi della velocità in Belgio e all'Autodromo.