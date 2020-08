Mugello, 3000 tifosi al millesimo GP della Ferrari

Alla 'Gazzetta dello Sport, il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha anticipato che il prossimo GP del Mugello del 13 settembre avrà il pubblico sulle tribune. Saranno ammesse 3mila persone, divise fra le tre grandi tribune del circuito. Al Mugello la Ferrari celebrerà il millesimo GP della sua storia nel Mondiale. Il GP del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Il GP della Toscana, che si correrà il prossimo 13 settembre al Mugello, vedrà la presenza sulle tribune di 3000 tifosi. Ad anticiparlo alla 'Gazzetta dello Sport' è il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, tramite il suo portavoce Alfonso Musci. L'afflusso sarà contingentato alle tre grandi tribune presenti sul tracciato: "L’autodromo dispone di tre tribune molto grandi e ben separate tra loro, dunque il limite di 1000 persone previsto dalle norme nazionali per i pubblici eventi può essere ragionevolmente considerato limite di capienza per ogni tribuna. Con la nostra ordinanza, dopo aver sentito il parere degli esperti sanitari della Regione Toscana, lavoriamo per una capienza massima di 3000 persone". Al Mugello la Ferrari correrà il suo millesimo GP nel Mondiale: "I Ferrari Club avranno certamente una consistenza importante - aggiunge Rossi alla 'Gazzetta' -, l’accesso verrà consentito anche al pubblico che comprerà il biglietto. Ci saranno parcheggi dedicati, misurazione della temperatura corporea, distanziamento, mascherine e accesso riservato al pubblico". L'ordinanza ufficiale è attesa nelle prossime ore, dopo che la proposta ha ricevuto l'ok del Cts della Regione Toscana.