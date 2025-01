Hamilton, quella foto da bambino accanto alla macchina rossa con la targa "F44"

È una foto che spesso abbiamo visto nel corso degli anni e che ora appare come come una sorta di premonizione: Lewis Hamilton da bambino vestito da karateka e accanto alla macchina rossa di papà Anthony (una Vauxhall Cavalier). La prima parte iniziale della targa 'F44' e un destino che ora vedrà nel Mondiale di F1 quello stesso numero sulla Ferrari

Fatalità, suggestione, premonizione. Chiamatela come ritenete più opportuno, ma la c'è una foto di Lewis Hamilton che negli anni abbiamo visto e rivisto e che oggi suona come una sorta di annuncio da parte del destino che oggi vede il 7 volte campione del mondo in Ferrari. Quella immagine lo ritrae da bambino, vestito da karateka, accanto alla macchina di papà Antony. Una macchina rossa (una Vauxhall Cavalier) e la parte iniziale della targa 'F44'. F come Ferrari, 44 come il tradizionale numero di Sir Lewis che a breve vedremo in pista su una Rossa. Curioso il destino...