L'euforia della prima giornata di Lewis in Ferrari e le istantanee di momenti destinati a entrare nella storia della Rossa e della F1. Ma ora, al di là delle emozioni, c'è da preparare una stagione intera e nell'immediato la prima uscita con una Ferrari, anche se vecchia, che sarà mercoledì a Fiorano dove si alternerà con eLeclerc. Alla ricerca della fiducia più che delle prestazioni. Si comincia HAMILTON, L'ARRIVO A MARANELLO - FOTO - IL COMMENTO DI VANZINI

Il titolo alla sua prima effettiva giornata di lavoro in Ferrari lo ha dato lui stesso con un post su Instagram. Doppiopetto e davanti all'iconica casa di Fiorano dove abitava Enzo Ferrari: Lewis Hamilton ha voluto avere e condividere con tutti quest'istantanea di un momento speciale e che ricorderà per sempre. Di un sogno che sta diventando realtà. Parole sue, volutamente anche in italiano.

Un messaggio non di poco conto aver usato fin da subito anche la lingua di quella che è la sua nuova famiglia. La volontà del sette volte campione del mondo è infatti quella di immergersi in una realtà per lui sicuramente inedita e farsi trasportare da nuovi metodi ma soprattutto carica ed entusiasmo.

Quello che sta crescendo da un anno ormai, dentro la Gestione Sportiva e tra i tifosi che si stanno dando appuntamento a Maranello in questi giorni in tantissimi, come non si vedeva da tempo. Fibrillazione: è stato l'amministratore delegato Benedetto Vigna a usare questa parola per etichettare benissimo questi momenti ai quali sia lui che tutta la dirigenza, John Elkann compreso, hanno voluto partecipare. Ma al di là delle emozioni da preparare c'è una stagione intera e nell'immediato la prima uscita con una Ferrari, anche se vecchia, che sarà mercoledì sempre a Fiorano dove si alternerà con Charles Leclerc. Alla ricerca della fiducia più che delle prestazioni.

