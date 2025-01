Lewis Hamilton ha iniziato ufficialmente la propria avventura con la Ferrari . Come raccontato questa mattina e ribadito in un comunicato ufficiale della Scuderia dal : il 7 volte campione del mondo "è arrivato di buon'ora nel quartier generale del team di Maranello e si è spostato nella piazzetta della pista di Fiorano – intitolata all’unico altro sette volte campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher – dove è stato accolto dal team principal, Fred Vasseur, e dal CEO di Ferrari, Benedetto Vigna ".

Le prime foto accanto alla sua Ferrari preferita: la F40

"In quello stesso luogo - prosegue la nota del team - sono state scattate le prime foto di rito per le quali, per non fargli sentire troppo la mancanza della sua Inghilterra, anche il meteo si è adeguato, proponendo un cielo plumbeo e una pioggerella simile a quella che spesso cade sulla Gran Bretagna. Nella piazza era anche presente una Ferrari F40, la supercar preferita da Lewis".