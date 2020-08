Il debutto di Mick Schumacher in Formula 1 è vicino. A confermarlo è stato il Team Principal dell'Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, che ai microfoni di 'Sky Sport Germany' ha aperto alla possibilità di far provare la monoposto al figlio del mitico Michael in una o più sessioni di prove libere già in questo Mondiale 2020. "Penso che il livello in questa stagione di F2 sia molto alto - ha spiegato Vasseur -. Ci sono almeno 5-6 piloti che possono sempre vincere una gara, credo che sia uno dei migliori campionati di sempre. Mick sta facendo un'ottima annata, credo che avrà l'occasione di provare una Formula 1 prima della fine di questa stagione. Vedremo, ci sono ancora 6 gare prima della fine del suo campionato e vedremo cosa succederà, visto che è ancora in lizza per il titolo". Mick, che fa parte del progetto della Ferrari Driver Academy, è al secondo anno in F2 e al momento occupa la quinta posizione del Mondiale.