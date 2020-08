Charles Leclerc commenta il 13° posto e l'eliminazione in Q2 delle Ferrari nelle qualifiche di Spa: "Fatto un grande passo indietro. E' difficile trovare una spiegazione. Dobbiamo tenere la testa alta, anche se per domenica non mi aspetto miracoli". Il GP del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 201) e Sky Sport Uno (canale 201) GP BELGIO, LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

"E' un momento difficile, che non riusciamo a spiegare". Così Charles Leclerc ha spiegato a 'Sky Sports' la giornata nera della Ferrari, con entrambe le monoposto eliminate nel Q2 come non succedeva da otto anni. Il monegasco ha sfogato la sua frustrazione anche in un team radio, in cui ha ammesso che la macchina andava meglio del venerdì, con uno sconsolato "Non posso fare più di questo". Leclerc, che dodici mesi fa a Spa conquistava il primo successo della carriera, partirà dalla 13^ posizione.