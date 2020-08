Vettel: "Pensavamo di finire out nel Q1"

Sebastian Vettel commenta cinicamente l'eliminazione al Q2 delle Ferrari, con il 14° tempo stampato nelle qualifiche: "E' un quadro realistico della vettura a Spa. Abbiamo sbagliato qualcosa nell'assetto il primo giorno. Non è bello, ma pensavamo di essere eliminati nel Q1. Vedremo cosa accadrà in gara". Il GP del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 201) e Sky Sport Uno (canale 201)

E' un Sebastian Vettel critico ma consapevole della situazione complicata della Ferrari quello che si è presentato davanti ai microfoni di 'Sky Sport' per commentare il 14° posto nelle qualifiche del GP del Belgio . Un'altra eliminazione al Q2 per il tedesco, questa volta accompagnato anche da Charles Leclerc.

Vettel: "C'è stato qualcosa di sbagliato fin dal primo giorno"

leggi anche

Ferrari, doppia eliminazione al Q2: è la 2^ volta

"Il risultato di oggi è un quadro realistico, oggi la macchina può fare questo su questo circuito - ha detto Vettel - C'è stato qualcosa di sbagliato nell'assetto fin dal primo giorno. Questa è la macchina che abbiamo adesso e quello che possiamo fare oggi. Se questa stagione è utile? E' il mio lavoro, mi piace. Chiaramente non è bello rischiare di uscire al Q1 e finire 14° in qualifica. Stamattina pensavamo di non entrare nemmeno nel Q2, questo risultato è tutto quello che possiamo fare oggi. Vedremo cosa accadrà domani in gara".