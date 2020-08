Ferrari, serve l'impresa: GP del Belgio alle 15.10

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per la settima prova del Mondiale: a Spa, "l'Università della F1", su i motori alle 15.10. Le Ferrari partono dalle retrovie e serve un'impresa per cancellare un weekend finora terribile. Prima fila Hamilton-Bottas, seconda Verstappen-Ricciardo. Il GP del Belgio è in diretta oggi su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

