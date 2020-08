Con il successo numero 89 in carriera, Lewis Hamilton compie un enorme balzo in avanti in classifica, con Verstappen che difende la seconda piazza dall'assalto di Bottas. Ferrari quinta nel campionato costruttori, con soli 2 punti di vantaggio sulla Renault. Il Mondiale torna domenica 6 settembre a Monza con il GP d'Italia

GP BELGIO, LA CRONACA DELLA GARA