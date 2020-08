"Non riusciamo a sorpassare neanche con il DRS"

Hamilton si prende Spa, Ferrari senza punti

"Oggi è mancata l'affidabilità, è stato davvero difficile - ha detto Leclerc a 'Sky Sport' -. E' brutto, non so cosa aggiungere. Dobbiamo fare qualcosa. Le mie discussioni con il team? Non cambiano, ho dato il massimo in pista, ma abbiamo avuto due pit stop lenti, non riusciamo a sorpassare nemmeno con il DRS. Cosa aspettarsi a Monza? Sarà difficile, se parliamo di Mugello e Imola c'è un po' di speranza per tornare dove eravamo prima, ma per Monza non penso ci saranno cose positive".