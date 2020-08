"Monza significato particolare, dobbiamo lottare"

"Problemi limitati a Spa? Sì e no, da una parte questa è una delle più sensibili per la potenza e noi qui fatichiamo, quindi era ormale perdere posizioni - ha detto Vettel a Sky Sport -. Oggi però eravamo dietro a macchine come Alfa e Haas, è qualcosa che non è chiaro. Spero che sia Spa, ma dobbiamo capire e restare unite per le due gare importanti che arrivano nelle prossime settimane. Il pacchetto è quello che è, ma non aspettiamoci miracoli. Dobbiamo restare ottimisti". Vettel non è riuscito a ovviare ai tanti problemi della SF1000: "Ho provato tante cose per cercare di aggirare i problemi della macchina, ma la costante è che non eravamo veloci - ha spiegato il tedesco -. Non si possono fare i miracoli. Era difficile avere un passo decente in questo weekend. Dobbiamo restare calmi e non essere frustrati". Domenica si va a Monza: "Bei ricordi, devo guardare al passato... avevamo tanti tifosi, peccato non ci siano. Non ci saranno, peccato perchè avevamo bisogno. Ha un grande significato per il team, dovremo lottare".