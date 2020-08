Doppietta del team Prema nella seconda prova della Formula 3 a Spa: l'americano Sargeant vince il duello con Vesti e torna davanti in campionato. Terzo Lawson. Il GP del Belgio di F1 in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Nella Formula 3 il testa a testa fra Piastri e Sargeant e tutto Prema continua in gara 2 con il successo del pilota americano. Alla luce verde scatta bene Verschoore dalla prima piazzola, dietro sono velocissimi Sargeant e Caldwell, ma dalle prime schermaglie esce vincitore il pilota olandese della MP, mentre Piastri resta intruppato in ottava posizione. Davanti la battaglia fra Verschoor e Sargeant infuria. Al secondo giro la corsa è già finita per Williams e per Doohan. Al terzo Sargeant usa anche il DRS e passa in testa. Alla fine del terzo passaggio Vesti guadagna la seconda posizione, mentre Chovet (che sostituisce Fewtrell) va a sbattere contro le barriere. Virtual Safety Car, mentre Nannini torna ai box e la sua gara è finita.