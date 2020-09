Non ci sarà pubblico nel weekend di Monza a causa della pandemia. Ma l'iniziativa Face for fun porterà comunque i tifosi virtualmente in tribuna: una sagoma personalizzata sulle tribune dell’autodromo brianzolo. Obiettivo raccogliere 100mila euro da devolvere agli ospedali di Milano e Roma e all’Associazione Brianza per il Cuore. Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)