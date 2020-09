l team principal della Mercedes nel venerdì di Monza esclude un suo passaggio in Ferrari: "Come per i piloti la Ferrari è un sogno per tutti, ma sono parte di Mercedes e ho un ottimo rapporto con i vertici. Sto bene qui. E aggiunge: "Vogliamo chiudere le discussioni personali, perché non servono a niente queste battaglie. Conta essere uniti per lo show in F1". Poi affronta anche il discorso "Qualy mode". ll GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

